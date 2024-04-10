اليمن.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحة الحرية بتعز وينددون باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

أدى الآلاف من سكان مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، الأربعاء، صلاة عيد الفطر في ساحة الحرية وسط المدينة المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ تسع سنوات.



واحتشد الآلاف في "ساحة الحرية" لأداء صلاة العيد، وللابتهاج بالعيد رغم المعاناة التي يعيشونها منذ تسع سنوات جراء حصار مليشيا الحوثي للمدينة.



وصدح المصلون بهتافات سبقت وأعقبت خطبة العيد تندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والجرائم الوحشية بحق سكان القطاع المتواصلة منذ أكثر من ستة أشهر.



ورفع المتظاهرون صوراً للأعلام الفلسطينية في رسائل تجسد حالة التضامن الشعبي اليمني المتواصل مع القضية الفلسطينية.



