مليشيا الحوثي تختطف 18 من موظفي المستشفى الجمهوري بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية 18 من موظفي المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر طبية، إن مليشيا الحوثي اختطفت نهاية الأسبوع الماضي، 18 من موظفي المستشفى الجمهوري بصنعاء، بناء على وشاية من مشرفين لها في المستشفى، حسب "مركز العاصمة الإعلامي".



وأضافت المصادر أن المليشيا نقلت الموظفين إلى أقبية الأمن السياسي.



وتزعم المليشيا أن الموظفين الـ 18 الذين اختطفتهم بأنهم يتقاضون أموالاً من المرضى والمرتادين للمستشفى.



يأتي ذلك في الوقت الذي تصادر مليشيا الحوثي مرتبات الطواقم الطبية والحوافز المالية التي يتحصلون عليها من قبل المنظمات الصحية الدولية العاملة في البلاد.

