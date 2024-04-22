الاحتلال يرتكب 6 مجازر بغزة.. وارتفاع محصلة الجثث المكتشفة بمقبرة مشفى ناصر الجماعية إلى 283

المنامة - ياسر ابراهيم - يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ199على التوالي، وسط قصف عنيف يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً، فيما تراجعت في الفترة الأخيرة، بصورة ملحوظة، تحركات عقد اتفاق لوقف إطلاق النار، لمصلحة ارتفاع صوت الحرب على مدينة رفح.



ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال حرباً مدمرة على القطاع خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



54 شهيداً و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية



قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و104 مصابين.



وذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 34.151 شهيدًا و77.084 إصابة، بحسب تقريرها اليومي.



ارتفاع شهداء مقبرة مشفى "ناصر" الجماعية إلى 283



أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية في مجمع "ناصر" الطبي بمدينة خان يونس.



وقال الدفاع المدني إن ذلك جاء بعد انتشال 73 شهيدا من المقبرة الجماعية"، مشيرا إلى أن طواقمه تواصل البحث عن مزيد من الجثامين في المقبرة.



والأحد، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة للأناضول، إن هناك "700 مفقود منذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي"، مضيفا: "نحن نعتقد أن هناك مئات من الشهداء لا يزالون مفقودين بعد أن أعدمهم الاحتلال الإسرائيلي ودفنهم في مقابر جماعية".

المصدر: وكالات