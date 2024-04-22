شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. ناطق كهرباء عدن ينشر اخر مستجدات الطافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منذ مساء الأمس تم إعادة قرابة 40 إلى 45 ميجا وات للخدمة وذلك عقب توفير كمية إسعافية تقدر بخمسة الف طن من مادة الديزل لحين وصول شحنة الوقود آواخر الشهر الحالي #أبريل،،،

كما جرى خفض ساعات الانطفاء من خمس ونصف إلى أربع ساعات ونصف و عند انخفاض الاحمال أربع ساعات مقابل ساعتين تشغيل،،،

ولا جديد فيما يتعلق بتوفير كميات من الوقود الخام لرفع انتاج محطة الرئيس فالانتاج الحالي 65 - 70 ميجا وات ،،

سجلت أحمال عدن مساء الامس الاحد بحسب نشرة التحكم 630 ميجا وات، فيما التوليد بلغ بين 260 - 270 ميجا وذلك بعد ضخ وقود الديزل،،،

حال توفر جديد بالتأكيد ساطلعكم به ������

نوار ابكر

اعلام كهرباء عدن

الاثنين - 22 ابريل 2024م