مديرة المخابرات الأميركية: إيران تنتهج استراتيجية طويلة الأمد بدعمها حزب الله والحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مديرة المخابرات الوطنية الأميركية آفريل هينز، اليوم الخميس، إنّ "جماعات مسلّحة تدعمها إيران تواصل التخطيط لشن هجمات على القوات الأميركية".



وأشارت خلال جلسة في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى أنّ "الصراع في غزة هز منطقة الشرق الأوسط وتسبب في تحديات أمنية وإنسانية جديدة".



وأوضحت هينز، أنّ "الحوثيين استأنفوا هجماتهم البحرية شبه اليومية بعد إعلان اعتزامهم التصعيد"، مبينة أنّ "الأزمة في غزة كانت سببا في تصعيد العنف بالمنطقة".



وأضافت أنّ "إيران تنتهج استراتيجية طويلة الأمد بدعمها حزب الله وحماس والحوثيين".



وختمت هينز: "تقييمنا أن الحوثيين سيواصلون نشاطهم لبعض الوقت في البحر الأحمر"، مضيفة "الحوثيون قالوا إنهم سيحترمون وقف إطلاق النار إذا تحقق في غزة".

المصدر: وكالات