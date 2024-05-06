وفاة فتاة وإنقاذ أخرى في حادثتي غرق بسد مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت فتاة وتم انقاذ أخرى، في حادثتي غرق منفصلتين في إحدى القنوات التحويلية لسد مأرب (شرقي اليمن).



وذكرت منصة (مأرب 360) المحلية، أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً توفت في إحدى القنوات التحويلية لسد مأرب (جنوبي المدينة)، فيما تم انقاذ أخرى في ذات القناة من قبل فريق غواصين متطوع.



وتأتي الحادثة رغم التحذيرات المستمرة من قبل السلطات المحلية بمخاطر السباحة في السد أو قنواته التحويلة في ظل ارتفاع المياه في هذه الفترة من العام.



يُشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في إحصائية حديثة عن وفاة 10 اشخاص في حوادث غرق متفرقة في سيول الأمطار والحواجز والسدود والشواطئ بالمناطق المحررة خلال أبريل الماضي.

