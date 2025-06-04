في خطوة مفاجئة...الكويت تسحب الجنسية من أبناء وأحفاد شيوخ أكبر القبائل في الخليج "اسماء"

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، الأربعاء، مرسوماً جديداً يقضي بسحب الجنسية من 153 شخصاً، إضافة إلى من اكتسبوها تبعاً لهم، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لاستهدافها أبناء وأحفاد عدد من شيوخ قبيلتي شمّر وعنزة، وهما من أكبر القبائل في منطقة الخليج العربي وبلاد الشام.

وشمل القرار الجديد أفراداً من آل الجربا، أحد أبرز أفخاذ قبيلة شمّر، إلى جانب أفراد من آل الهذال المنتمين إلى قبيلة عنزة، المعروفة بامتدادها التاريخي في الكويت والسعودية والعراق وسوريا والأردن.

وتعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة قرارات مماثلة اتخذتها السلطات الكويتية في السنوات الأخيرة، حيث سبق أن تم سحب الجنسية من أحفاد الشيخ محروت بن فهد الهذال، أحد شيوخ قبيلة عنزة البارزين.

ولم تُفصح السلطات عن الأسباب المباشرة لسحب الجنسية في هذه المرة، إلا أن مراسيم سابقة كانت قد أشارت إلى "الازدواجية"، في إشارة إلى حمل الجنسية السعودية بجانب الكويتية، وهو أمر تحظره القوانين الكويتية.

ويأتي هذا القرار ضمن موجة متواصلة من قرارات سحب الجنسية في الكويت، استهدفت في الآونة الأخيرة عشرات الآلاف، شملت قضايا تزوير وأخرى تتعلق بازدواج الجنسية، ما أثار جدلاً قانونياً واجتماعياً بشأن المعايير والإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.