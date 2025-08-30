شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار العملة في عدن يقابله استقرار نسبي في صنعاء والان مع التفاصيل

في ظل تباين اقتصادي حاد يعكس الانقسام السياسي في البلاد، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن ارتفاعاً جنونياً في حين حافظت أسعار الصرف في صنعاء على استقرار نسبي.



وفقاً لأحدث البيانات، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن حاجز الـ1600 ريال يمني، حيث وصل إلى 1632 ريالاً للشراء و1617 ريالاً للبيع. وبالمثل، وسجل سعر الريال السعودي إلى 428 ريالاً يمنياً للشراء و425 ريالاً للبيع.



يعكس هذا الانهيار الحاد للأوراق النقدية التي تطبعها الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، حالة التدهور الاقتصادي المستمرة.



في المقابل، شهدت العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، استقراراً نسبياً في أسعار الصرف.

حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 522 ريالاً للشراء و524 ريالاً للبيع، بينما استقر سعر الريال السعودي عند 138.5 ريالاً للشراء و139 ريالاً للبيع.

يُعزى هذا الاستقرار إلى سياسات النقد التي يفرضها الحوثيون على الأوراق النقدية التي قاموا بحظرها.

يُظهر هذا التباين الصارخ بين المدينتين الأثر العميق للانقسام السياسي على حياة المواطنين في كل منطقة، مما يؤكد أن الاقتصاد اليمني بات يعيش في شطرين مختلفين.