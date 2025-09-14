شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات جديدة بخصوص الرئيس العليمي واعضاء المجلس الرئاسي وقرارات عيدروس الزُبيدي .. صحفي يمني يكشف الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني المستقل احمد ماهر عن معلومات هامة بخصوص فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وقرارات عيدروس الزُبيدي الاخيرة ومستجدات جديدة .

وقال احمد ماهر عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: معلومات هامة بخصوص فخامة الرئيس رشاد العليمي وقرارات اللواء عيدروس الأخيرة من عدة مصادر عليا:

وقال بان فخامة الرئيس د. رشاد العليمي لا يزال في قصر معاشيق ويرفض مغادرة العاصمة عدن. كما أنه متمسك برفض أي قرارات غير قانونية أو أي تجاوزات، ويدير المرحلة بحكمة عسكرية.

واضاف ماهر قائلا : اللواء عيدروس الزبيدي غادر عدن إلى الإمارات بطلب من التحالف لمراجعة القرارات الصادرة منه بشكل عشوائي، وهناك مطالبات بإلغائها.

وتابع : الرئيس رشاد يجرى اتصالات دولية ومحلية لإنهاء هذا التطورات السياسية وهنالك بوادر أمل فيها .

واشار احمد ماهر بان أعضاء مجلس القيادة التابعون للمجلس الانتقالي يرفضون نشر أي مباركة رسمية لقرارات عيدروس لأنهم يعلمون أنها شخصية، ولا دخل للجنوب أو الانتقالي بها، وهي غير قانونية!

واكد بان اللواء سلطان العرادة والدكتور عبدالله العليمي لا يزالان في عدن، ويقفان ضد أي فوضى تسعى لإنهاء الصلح السياسي…

ووضح في تدوينته ماهر بان رئيس الوزراء يرى أن أي خلاف سياسي قد يفسد الإصلاحات المالية، لذلك يرفض الظهور أو إعطاء أي رأي، وينتظر قرار مجلس القيادة لإنهاء الخلاف بينهم.

وقال : بعض الوزراء الذين يسارعون بالمباركة يخافون من أي تبديل وزاري، ولكنهم يظهرون بشكل انتهازي مؤسف، وهم قلة قليلة.

فيما قال ماهر : سألت بعض أعضاء مجلس النواب عن رأيهم القانوني بذلك، وكانوا مجمعين على أن مجلس القيادة إذا وافق على هذه القرارات، فإنه يدق آخر مسمار في نعشه.

وفي الاخير قال : ننتظر ونتابع المستجدات.