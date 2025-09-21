شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة آل جابر تصدر بيانًا هامًا ترفض فيه إقامة نقاط قبلية في أرضها وتتبرأ من أي فرد من أبنائها يشارك في النقاط المسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبيلة آل جابر، اليوم، في بيان رسمي صدر عقب اجتماع موسع لمقادمتها وأعيانها، عن مخرجات وتوصيات شملت تأكيد الالتزام بمطالب أبناء حضرموت، والتشديد على أهمية إصلاحات اقتصادية جادة تنفذها الدولة عبر مجلس القيادة الرئاسي.

وعُقد الاجتماع في منطقة وادي بن علي – مصنعة آل بدر، برئاسة الشيخ مرسل بن مرعي بن بدر الجابري، وبمشاركة واسعة من المشايخ والمقادمة والأعيان، الذين أجمعوا على توحيد الصف ونبذ أي محاولات للتفرقة أو استغلال اسم القبيلة في أنشطة غير قانونية.

وأكد المجتمعون دعمهم لمطالب أبناء حضرموت العادلة، داعين مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة تنفيذها بما يحقق الاستقرار المعيشي والاقتصادي، ويحفظ حقوق المواطنين. كما شدد البيان على ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك.

وأدان الاجتماع أي تصرفات فردية تُنسب زوراً إلى قبيلة آل جابر، مجددين رفضهم القاطع لاستغلال اسم القبيلة في أعمال خارجة عن النظام والقانون. وأوضح البيان أن أي شخص يخرج عن الإجماع القبلي ويتورط في أعمال غير مشروعة سيتحمل وحده كامل المسؤولية.

واختتمت القبيلة بيانها بالتأكيد على التزامها بالثوابت الوطنية الجامعة، ودعم جهود الدولة في بسط الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن وحدة الصف القبلي ستظل صمام أمان يحفظ المجتمع من التشرذم والانقسام.

