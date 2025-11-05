تقييم شركة الريبل يرتفع إلى 40 مليار دولار بعد استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، “براد غارلينغهاوس”، عن استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار من جهات بارزة مثل:

Fortress Investment Group، وBrevan Howard، وMarshall Wace، وCitadel Securities، وPantera Capital، وGalaxy Digital

مما رفع تقييم الشركة إلى 40 مليار دولار.

وصف “غارلينغهاوس” هذا الإنجاز بأنه تتويج لعام استثنائي شهد نمو ملحوظ عقب تغييرات تنظيمية واعدة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاستثمار يعكس الثقة في استراتيجية الريبل المبنية على XRP، ويعد رهان واضح على مستقبل العملات الرقمية.

خلال مؤتمر “Swell 2025″، استعرضت شركة الريبل أبرز إنجازاتها، بما في ذلك تجاوز حجم مدفوعاتها 95 مليار دولار، وبلوغ عملتها المستقرة أكثر من مليار دولار في القيمة السوقية، إلى جانب توسعها عبر استحواذات استراتيجية وحصولها على 75 ترخيص تنظيمي عالمي.

في المقابل، استعادت XRP بعض خسائرها الأخيرة، مرتفعة بأكثر من 10% بعد تراجعها إلى ما دون 2.10 دولار، لتتداول حاليا بالقرب من 2.30 دولار.

