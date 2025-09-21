شكرا لقرائتكم خبر عن النصاب يفرّ بـ10 آلاف ريال...عملية نصب غريبة في عدن..خدعة "الشنطة الكريستال" تطيح بمواطن والان مع التفاصيل

"حسبنا الله ونعم الوكيل! اليوم جاني مسافر ومعه شنطة كريستال، وصل بيسألني عن فرزة صنعاء، قمت أشرت له ووضحت له؛ قال: يا عمنا معك في جيبك عشرة ألف مصروفة لأن معي خمسمائة سعودي وصاحب السيارة مستعجل يشتي حسابه وما معي صرف؛ خلي شنطتي عندك وهات لي عشرة ألف أروح أحاسبه وبصرف وارجع لك.



*طبعاً أنا على نيتي مكنته العشرة الألف وجلست أنتبه على حقه الشنطة وأبزيها حوالي ساعة ولا رجع، قمت اتبندقها فوق جنبي ومشيت أدور له في الفرزة ما حصلته، وأدور بالصرافات ما حصلته؛ عرفت وقتها إني وقعت في فخ سارق لئيم.



جيت أفتح الشنطة واتفاجأت أن القفل مخروط وهي معفوطة مخلفات ملابس وحجار صغار وأقفاص فول فارغة وفي مشمع شوية نيس!! أنا يبست مكاني ونشف ريقي! رجعت أشوف لو في كاميرات مكان ما سلخني العشرة الألف وللأسف ما في ولا كاميرا وروحت وأنا مكبود قهر! وحلفت يمين الله ما عاد أتشمل في بشر!"*

المتضرر ختم روايته بتحسر وغضب: "يابست مكاني ونشف ريقي... ورحت وأنا مكبود قهر! وحلفت يمين الله ما عاد اتجمل في بشر!