إنجاز طبي وإنساني لافت: اختتام مخيم المخاء للعيون بإجراء أكثر من 510 عملية جراحية ومعاينة 2000 مريض

يزيد بن سلمان - شبوة - اختُتمت في مدينة المخاء بمحافظة تعز أعمال مخيم العيون المجاني، الذي نُفذ في مركز الشفاء الطبي، محققاً نجاحاً طبياً وإنسانياً كبيراً تمثل في إجراء أكثر من 510 عملية جراحية لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات، إضافة إلى معاينة وفحص أكثر من 2000 مريض من مختلف الفئات العمرية.

وجاء تنفيذ المخيم بدعم وتمويل من منظمة العون المباشر – مكتب اليمن، وبمساهمة من مؤسسة نهد التنموية، وتنفيذ مؤسسة العيون الطبية، وبمشاركة مستوصف العين التخصصي، تحت إشراف وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالإدارة العامة للمخيمات ومكتب الصحة بمحافظة تعز، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشاد المشاركون في ختام المخيم بـالجهود المتميزة التي بذلها الطاقم الطبي لمستوصف العين التخصصي، والذي جعل من هذه المبادرات الإنسانية نموذجاً مضيئاً في العمل الطبي التطوعي، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى والوصول بخدمات الرعاية البصرية إلى المناطق النائية والمحرومة.

كما عبّر الحاضرون عن تقديرهم الكبير للدعم السخي من الجهات الممولة والمنفذة، مؤكدين أن هذا النجاح يُعد ثمرة تنسيق منظم وتعاون مثمر بين مختلف الشركاء، وجهود كوادر طبية متفانية كرّست وقتها لخدمة المحتاجين بكل مهنية وإنسانية عالية.

بهذا الإنجاز، يُضاف مخيم المخاء للعيون إلى سلسلة النجاحات التي تقودها مؤسسة العيون الطبية في عدد من المحافظات اليمنية، لترسخ رسالة إنسانية سامية.