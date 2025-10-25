شكرا لقرائتكم خبر منتدى الأفلام السعودي يسلط الضوء على تنوع التجارب السينمائية وتعزيز الشراكات الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثرت محاور الجلسات الحوارية بمنتدى الأفلام السعودي المقام حاليا في الرياض تحت شعار «لقاء يغير المشهد» فعاليات يومه الثاني، إلى جانب ورش العمل والأنشطة المتنوعة، التي جمعت نخبة من الخبراء وصناع القرار والمبدعين في القطاع السينمائي؛ لمناقشة سبل تطوير الصناعة واستعراض التجارب المحلية والدولية في مختلف مجالاتها.

وافتتحت الفعاليات بجلسة بعنوان «المجموعات الأرشيفية الخاصة: هوية وذاكرة»، ناقشت الدور المحوري للأرشيفات الفردية والمؤسساتية في حفظ التاريخ الثقافي وتوثيق المشهد السينمائي السعودي، واستعرضت تجارب المؤسسات والأفراد في بناء الذاكرة البصرية للسينما المحلية، وشارك في الجلسة المستشارة في دارة الملك عبدالعزيز الدكتورة مها آل خشيل، والمشرفة على أرشيف ابن حتان الفوتوغرافية إلهام الدوسري، والمدير العام للأرشيف الوطني في هيئة الأفلام عبدالله العبدالله، وKavita Prasad المديرة التنفيذية لشركة Prasad Corporation، وأدارت النقاش الباحثة شوق البرجس من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.

وسلطت جلسة بعنوان «المناطق السعودية: وجهات سينمائية»، الضوء على تنوع البيئات في مناطق المملكة ودورها في تمكين صناعة الأفلام، واستعراض المبادرات الناشئة والتجارب المتقدمة في جذب الإنتاجات العالمية، وشارك في الجلسة Phillip Jones الرئيس التنفيذي للسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر آل عبدالجبار، والمدير العام للإدارة العامة للثقافة والفنون في الهيئة الملكية لمدينة الرياض محمد عبيدالله، وأدارها المقدم والممثل ياسر السقاف.

وفي جلسة بعنوان «الشراكات: مستقبل صناعة السينما السعودية»، جرى بحث آليات الإنتاج المشترك بين المؤسسات المحلية والدولية، وتبادل الخبرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية للصناعة وتعزيز حضورها عالميا، بمشاركة Amanda Nevill المستشارة الاستراتيجية للصناعات السينمائية والتلفزيونية الدولية، وThomas McGrath رئيس مجلس إدارة شركة ILP Theatrical، وأدارت الجلسة الباحثة شوق البرجس.

وتناولت جلسة «البرامج الأكاديمية: الانطلاقة إلى عالم الاحتراف» أهمية التعليم السينمائي في بناء الكفاءات الوطنية، من خلال برامج تعليمية متخصصة ومناهج تطبيقية تسهم في رفع مستوى المهارة والاحترافية وتواكب متطلبات السوق العالمية، وشارك في الجلسة Anne Carlisle خبيرة تعليم الفنون والثقافة، وNeil Peplow مدير قسم التعليم في الإعلام، ورئيسة قسم الفنون الأدائية بجامعة الملك سعود، الدكتورة أحلام الرويلي، فيما أدارت الجلسة المخرجة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مها الساعاتي.

واستعرضت جلسة «صناع الشاشة السعودية» تجارب مبدعين سعوديين انتقلوا من محاولاتهم الأولى إلى بناء منظومة إنتاج احترافية وشراكات دولية في صناعة السينما، بمشاركة المنتج طلال العنزي الرئيس التنفيذي لشركة بلاك لايت وبيت الكوميديا، والمؤسس الشريك لشركة Ideation Studios أيمن جمال، والرئيس التنفيذي لشركة SPT هاجر النعيم، وأدار الجلسة الإعلامي سامي جميل.

وتناولت جلسة «الإنتاجات الأصلية في منصات البث الرقمية والتقليدية» استراتيجية توزيع الأفلام وتنوع قنوات العرض للحفاظ على إيرادات شباك التذاكر في ظل التحول نحو المنصات الحديثة، بمشاركة Jun Bang الرئيس التنفيذي لشركة CJ 4D PLEX، وYoung Seok Nam الرئيس التنفيذي لشركة ميغابوكس، وAdon Quinn الرئيس التنفيذي لشركة موفي، وأدارت الجلسة المقدمة ومؤسسة Discussions media لمى الحموي.