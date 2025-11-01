شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح مركز السكتة الدماغية في المستشفى الأمريكي الحديث بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

في خطوة نوعية نحو تطوير الخدمات الطبية التخصصية في العاصمة عدن، شهد المستشفى الأمريكي الحديث حفل تدشين مركز السكتة الدماغية، برئاسة الإدارة العامة ممثلة بالأستاذ /علي المكلاني، والإدارة الطبية ممثلة بالدكتورة/ سارة بن بريك، وبإشراف رئيس المركز الدكتور /أوسان الأثوري.

ويُعد مركز السكتة الدماغية في المستشفى الأمريكي الحديث الأول من نوعه في العاصمة عدن، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة لمرضى السكتة الدماغية تشمل:

������• خدمة مذيب الجلطات الدماغية وفقاً للبروتوكولات العالمية المعتمدة.

������• خدمات القسطرة الدماغية والتدخل السريع بإشراف كادر طبي مؤهل ومتخصص.

كما عبّر الأستاذ الدكتور أحمد سعيد المنصوب، عضو المجلس الطبي الأعلى ورئيس لجنة التعليم الطبي المستمر، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيداً بجهود الكادر الطبي والإداري، ومؤكداً أن هذا المركز يمثل بداية واعدة لمسار طبي متقدم في عدن.

بدوره، أكد الدكتور عبدالله ثابت القاضي، رئيس اللجنة الاستشارية لجمعية المخ والأعصاب – عدن، أهمية الخطوة التي اتخذها المستشفى، داعياً باقي المرافق الصحية للاقتداء بهذه المبادرة الرائدة.

وحضر الافتتاح ممثلون عن المجلس الطبي الأعلى، والهيئة الاستشارية لجمعية المخ والأعصاب – عدن، إلى جانب نخبة من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن وعدد كبير من الأخصائيين والمقيمين في مختلف التخصصات الطبية.

واختُتم الحفل بجولة ميدانية اطلع خلالها الحاضرون على التجهيزات الحديثة للمركز، مشيدين بمستواه الفني المتميز الذي يعكس التزام المستشفى الأمريكي الحديث بمعايير الجودة والتميز الطبي.