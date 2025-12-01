شكرا لبحثكم عن خبر عدن تشهد أزمة غاز وطوابير طويلة أمام المحطات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – الإثنين

شهدت مدينة عدن، اليوم، أزمة حادة في الغاز المنزلي وغاز السيارات، حيث اصطفت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات التعبئة، وسط نقص حاد في الكميات المتوفرة.

ولم تصدر الجهات المختصة أي توضيح رسمي حول أسباب الأزمة، في وقت تداولت فيه مصادر محلية ارتباط الانقطاع بالتطورات في محافظة حضرموت، عقب إعلان شركة بترومسيلة توقف الإنتاج والتكرير في منشآتها.

ويخشى المواطنون من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضمان استئناف الإمدادات.