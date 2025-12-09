شكرا لبحثكم عن خبر المحرمي يلتقي رئيس هيئة الأراضي ويطلع على خطط تطوير الأداء ومكافحة التعديات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى القائد عبد الرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة بالعاصمة عدن، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس محمد ناصر عبادي لمناقشة أوضاع الهيئة وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير أدائها ورفع كفاءة عمل فروعها في مختلف المحافظات.

واطّلع المحرّمي خلال اللقاء، من المهندس محمد عبادي على سير الإصلاحات الإدارية والقانونية والفنية الجارية في الهيئة، والجهود المبذولة لتعزيز دورها المحوري في حصر وتوثيق أراضي وعقارات الدولة وحمايتها من التعديات. كما استمع عضو مجلس القيادة إلى عرض مفصل حول الخطط والإجراءات المتخذة لمعالجة إشكاليات الاعتداء على أراضي الدولة والمخططات الحكومية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات القضائية المختصة.

وشدّد المحرّمي على الأهمية البالغة لدور قيادة الهيئة في الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة. مؤكداً على ضرورة الإسراع في إنجاز الإصلاحات الإدارية والفنية بالهيئة، وتطبيق القوانين المنظمة للاستثمار دون استثناء، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، ثمن رئيس الهيئة المهندس محمد عبادي جهود عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، ودعمه المستمر لخطط تطوير الهيئة، مؤكداً حرص قيادة الهيئة على مضاعفة الجهود لتطوير أدائها وضمان نجاح وفعالية الإصلاحات الجارية.