شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مديرية تبن المهندس هود بغازي يهنئ المستشار لؤي عبدالحكيم بمناسبة تكليفه مديرا عاما لمديرية الحوطة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / تبن

رفع مدير عام مديرية تبن المهندس هود محمد صالح بغازي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المستشار لؤي عبدالحكيم بمناسبة منحه الثقة وتكليفه مديرا عاما لمديرية الحوطة وذلك بموجب قرار صادر عن محافظ محافظة لحج.

وأعرب المهندس بغازي عن خالص تمنياته للأخ لؤي عبدالحكيم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، مؤكدا ثقته بقدراته الإدارية وخبرته العملية التي ستمكنه من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه والارتقاء بأداء السلطة المحلية وخدمة المديرية وأبنائها.

وأشاد مدير عام تبن بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ محافظة لحج في متابعة أوضاع المديريات والارتقاء بالأداء الإداري والخدمي مؤكدًا أن قراراته الأخيرة تعبر عن رؤية واضحة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار الإداري بما يخدم مصلحة المواطنين ويلبي تطلعاتهم

و دعا مدير عام تبن إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه مصلحة المجتمع وتحقيق الصالح العام متمنيا للمستشار لؤي عبدالحكيم دوام التوفيق والسداد في مهامه.

واختتم تهنئته بالقول

ألف مبروك مع خالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية.