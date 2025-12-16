شكرا لبحثكم عن خبر في دورته الاعتيادية تنفيذي تبن يقر تكثيف الرقابة على محطات الغاز ومحاسبة المخالفين لضبط التسعيرة الرسمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / حكيم الشبحي

ترأس المهندس هود محمد صالح بغازي مدير عام مديرية تبن بمحافظة لحج رئيس المجلس المحلي صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م اجتماع المكتب التنفيذي في دورته الاعتيادية بحضور مدراء مكاتب السلطة المحلية في المديرية.

وناقش الاجتماع عددا من التقارير المدرجة في جدول أعمال الدورة أبرزها تقرير نشاط مكتب الصناعة والتجارة للفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025م

وتقرير مستوى تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي على مستوى المديرية، إلى جانب تقرير الموارد المالية للفترة نفسها، وعدد من القضايا ذات الصلة بالأداء الإداري والخدمي.

وفي مستهل الاجتماع رحب المهندس هود بغازي بأعضاء المكتب التنفيذي مشيرا إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل متغيرات هامة تشهدها البلاد ومارافق ذلك من أزمة في مادة الغاز المنزلي و قيام بعض المحاط في البيع بأسعار مرتفعة.

وأكد مدير عام المديرية خلال الاجتماع أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي تلاعب أو تجاوز في أسعار الغاز المنزلي واسعار المواد الغذائية مشددا على أن حماية المواطن تمثل أولوية قصوى لعملنا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة التسعيرة الرسمية.

هذا ووجه المهندس هود بغازي مكاتب السلطة المحلية المختصة بضرورة رفع مستوى التنسيق المشترك وتنفيذ النزولات الميدانية الدورية والالتزام الصارم بتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي ورفع تقارير دورية توضح مستوى الإنجاز والمعوقات مؤكدا أن أي تقصير في أداء المهام سيقابل بإجراءات إدارية وقانونية وفقا للأنظمة النافذة.

وأقر الاجتماع عددا من القرارات والتوصيات أبرزها تكليف مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية المستمرة على المحلات التجارية ومحاط بيع الغاز لثبات و ضبط الأسعار وفق التسعيرة المقررة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومحاسبة المخالفين بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني في مديرية تبن.