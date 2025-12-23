شكرا لبحثكم عن خبر عدن..مستشفى العين التخصصي يختصر عناء السفر للعلاج بالخارج ويستضيف خبيراً دولياً في جراحات العيون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سليم المعمري:بدأ اليوم الطبيب المصري الزائر الدكتور أيمن نصر استشاري جراحات القرنية الدقيقة وزميل كلية الجراحين الملكية في بريطانيا إجراء عمليات دقيقة في العيون بمستوصف العين التخصصي لطب وجراحة العيون في العاصمة عدن وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر 2025م

وسيجري الدكتور أيمن نصر عددا من العمليات التخصصية أبرزها:

زراعة القرنية بأنواعها (كلية وجزئية أمامية) وزراعة بطانة القرنية وعمليات المياه البيضاء المعقدة وعلاج القرنية المخروطية.

وقال الدكتور صالح حسن زين، استشاري العيون ومدير مستوصف العين التخصصي نحن في المستوصف نحرص دائما على تقديم خدمات متقدمة للمرضى، واستضافة الدكتور نصر تأتي ضمن توجهنا لتوفير الخبرات العالمية داخل الوطن وتخفيف معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج بتكاليف باهظة وأعباء كبيرة."

وقد عبّر عدد من المواطنين القادمين من محافظات المحويت وصنعاء وعمران واب والبيضاء والضالع وأبين وشبوة ولحج وتعز عن شكرهم وامتنانهم لإدارة المستشفى ممثلة بالدكتور صالح حسن زين، على هذه المبادرة التي وفرت عليهم مبالغ كبيرة كانت ستُصرف على السفر والإقامة والعلاج خارج اليمن، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل في تحسين الخدمات الطبية داخل البلاد.

وتُمثل هذه المبادرة الطبية نقلة نوعية للمرضى في عدن والمحافظات المجاورة، حيث أسهمت في تقليل الأعباء المالية التي كانت تستلزم السفر إلى الخارج للعلاج، بما يحمله ذلك من تكاليف باهظة وجهد كبير.