بملابس شفافة عارية الصدر .. صبا مبارك تنافس سما المصري وتنشر صورًا جريئة وتثير جدلًا واسعًا

أثارت الفنانة الأردنية صبا مبارك جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا جريئة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وظهرت صبا في الصور وهي ترتدي ملابس شفافة تكشف عن أجزاء كبيرة من جسدها، مما أثار انتقادات الكثير من المتابعين الذين اعتبروا أن الصور غير لائقة.

ودافع آخرون عن صبا، مؤكدين أنها حرة في اختيار ما ترتديه، وأنها لا تستحق التعرض للانتقادات بسبب ذلك.

ويشار إلى أن صبا مبارك ليست الفنانة الأولى التي تتعرض للانتقادات بسبب نشرها صورًا جريئة، حيث سبق أن تعرضت الفنانة المصرية سما المصري والفنانة الإيرانية صافيناز لنفس الانتقادات.