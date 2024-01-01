ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفل رأس السنة في دبي، إلى جانب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والمطرب السوري جورج وسوف.

وأشعلت نجوى كرم أجواء الحفل بأغانيها الجميلة، وبإطلالتها الأنيقة المعتادة.

وظهرت نجوى كرم بإطلالة باللون الأبيض من تصميم رامي القاضي، ومستوحاة من إطلالة جينا بريجيدا في فيلم "Solomon and Sheba".

وأسعدت شمس الأغنية اللبنانية جمهورها بأغانيها الحماسية، أبرزها: "إيدك إيدك، وبالروح والدم"، كما غنت المواويل وأغاني الدبكة الشعبية.

وانتشر مقطع فيديو لنجوى كرم خلال الحفل، ظهرت فيه وهي تستقبل الفنان جدورج وسوف عقب وصوله، وقدمت له التحية وهو بداخل السيارة وقامت بتقبيله، وسط تفاعل جمهورها الذين أعربوا عن إعجابهم بأخلاق الفنانة اللبنانية.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- شمس الأغنية العربية نجوى كرم تشعل أجواء المسرح بالمواويل والدبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.