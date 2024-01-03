شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الراحل عبده داغر وعرض فيلمه بالثقافة السينمائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم القامات الفنية ونشر الثقافة السينمائية، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر"، والذي تدور احداث حول حياة وألحان وموسيقى الموسيقار العالمي" عبده داغر"، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ومونتاج مها رشدي مدير إنتاج سلوي عبد الرحمن تصوير بدوي ترك.

وعقب العرض يقام لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياة الموسيقار الراحل التى بدأت من الحارة المصرية، وكيف أنه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم.

يدير الندوة د. محمد سعد الباحث في الشئون الفنية ومؤلف كتاب (ساحر الكمان) عبده داغر، كما أن رسالة الماجستير الخاصة به كان موضوعها عن الموسيقار عبده داغر.

يحضر الندوة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ومخرج الفيلم الاستاذ وحيد مخيمر .وفريق عمل الفيلم .

يذكز أنه خلال الفعاليات سوف يتم تكريم أسم الموسيقار الراحل (عبده داغر) والمخرج وحيد مخيمر.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق 3 يناير في تمام الساعة 6 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز مجانية للجمهور من محبي السينما.