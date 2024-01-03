شكرا لقرائتكم خبر عن أبو نسب يحقق 22 مليونا و500 ألف جنيه بشباك التذاكر فى 12يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام إيرادات بلغت مليونًا و42 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الثلاثاء، ليصل إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن 22 مليونا و437 جنيه، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضى.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.