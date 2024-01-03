شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة فلسطين ورواية أعراس آمنة تحية الحلقة الأولى من "حالة خاصة" لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع مسلسل " حالة خاصة " إظهار التضامن مع فلسطين في مشهد من الحلقة الأولى وتأكيد دعمهم ومؤازتهم للقضية الفلسطينية، ففى مشهد المكتبة تذهب رام الله " هاجر السراج" وهى تمسك في يدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث في المكتبة عن رواية " أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطيني إبراهيم نصر الله، تحية من أبطال العمل لأهل غزة.

رواية أعراس آمنة للشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله إحدى روايات سلسلة "الملهاة الفلسطينية"، والمكونة من ثماني روايات عن القضية الفلسطينية.





و مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، ونبيل على ماهرو الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ ”الخليج 365” أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.