بالفيديو- إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها الـ 62

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ62.

وشاركت إلهام شاهين مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو من احتفالها بهذه المناسبة.

وظهرت إلهام شاهين في مقطع الفيديو وهي تطفئ الشموع على قالب الكيك، وسط حضور عائلتها.

وأرفقت إلهام مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "يارب سنة ٢٠٢٤ تكون سعيدة على كل برج الجدي انا متفائلة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور إلهام، وعلقوا عليه متمنين لإلهام العمر المددي، والصحة والسعادة مع عائلتها الجميلة.

يذكر أن إلهام كانت قد احتفلت بخطوبة إبن شقيقها المصور محمود شاهين، ونشرت عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو له من المناسبة السعيدة، وعلقت عليها قائلة: "أجمل حاجة حصلت في أول يوم في السنة الجديدة، خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصية في عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوته الحلوة مها"، وتابعت: "ربنا يسعدكم حبايبي أتمنى لكم مستقبل سعيد بحبكم من كل قلبي".



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