أروى وعائلتها ينفذون وصية والدهم الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - نفذت الفنانة اليمنية أروى وصية والدها الراحل سالم أحمد عميران، الذي توفي مؤخراً في ألمانيا، وتم نقل جثمانه ليدفن في اليمن.



وكانت أروى وأسرتها في استقبال جثمان والدها، الذي تم تجهيزه ونقله من ألمانيا إلى اليمن، لدفنه في مسقط رأسه في مدينة شقرة بالقرب من عدن.

وتم نقل جثمان والد أروى داخل سيارة مجهزة، إلى المدينة التي ولد فيها، وظهرت أروى وأسرتها في انتظاره، كما تمت الصلاة عليه من قبل مواطنيه، قبل أن تُنفذ وصيته ويُدفن هناك.

يذكر أن أروى كانت قد أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها الرسمي، في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكتبت ناعية والدها: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران، أولاده أحمد وأيمن، وابنته أروى".