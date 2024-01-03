وفاة والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال "روح الشرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت صباح اليوم الأربعاء، والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال "روح الشرق".

ونعى فريق كورال "روح الشرق"، والدة الملحن، عبر موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِى، بفاقد الأسى والألم والحزن، وبقلوب آمنة بالله تعالى وراضية بحكمه وقضائه وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله والدة المايسترو/ محمود محسن، مايسترو كورال روح الشرق، داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويبدلها داراً خير من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان كورال "روح الشرق" شارك خلال الفترة الماضية في حفل "ليلة الدموع" بالمملكة العربية السعودية، والتي أحياها النجوم تامر عاشور، حمادة هلال، أحمد سعد، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، آدم، أحمد كامل.

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