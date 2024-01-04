بالفيديو – أروى تحقق وصية والدها الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: حققت الفنانة أروى وصية والدها الراحل بدفنه في اليمن بعد رحيله وخاصة في مسقط رأسه بالقرب من عدن في اليمن.

ورصد تقرير لبرنامج “ET بالعربي”، مشاهد انتظار أروى وعائلتها وصول جثمان والدها من ألمانيا على متن طائرة يمنية، ومن ثم تم التحرك به وصولاً لمثواه الأخير، كما تم توثيق إقامة صلاة الجنازة عليه ومن ثم دفنه في مدافن العائلة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت أروى وفاة والدها سالم أحمد عميران، ونشرت عبر حسابها بموقع “إنستغرام” النعي الرسمي للفقيد.

وكتبت أروى عبر حسابها على “إنستغرام” : إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى.. ننعي إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران.. أولاده أحمد وأيمن وبناته أروى.