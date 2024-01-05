45 فرقة عالمية تحيي مهرجان “قمم الدولي للفنون الجبلية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنظّم هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة السعودية، النسخة الثالثة من مهرجان “قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية” في منطقة عسير بين 20 و27 يناير 2024، بمشاركة 45 فرقة محلية ودولية، تُؤدي 40 لوناً جبلياً سعودياً وعالمياً، وذلك امتداداً لجهود الهيئة الساعية إلى إبراز الفنون الأدائية السعودية وتسليط الضوء عليها.

الفنون الجبلية

سيقدّم المهرجان حزمة من الفعاليات المتنوّعة تُقام على مسرح جامعة الملك خالد في أبها، فضلاً عن مسيرتين كرنفاليتين أدائيتين، تنطلقان بطريق الأمير سلطان في خميس مشيط، تقدّمها 20 فرقة سعودية من سبع مناطق بالمملكة، بمشاركة 25 فرقة أدائية دولية بأزيائها الجبلية.

وأعدّ المهرجان برنامجاً ثقافياً شاملاً يتضمن ندوات تفاعلية وثقافية، وورش عمل يقدّمها خبراء محليون وعالميون، لتعريف الزوّار بتاريخ الفنون الجبلية وأزيائها، والمهن الفنية لأهالي المنطقة كالنحت، وحياكة السدو، وغيرهما،

كما يشمل البرنامج إقامة فعاليات في ثمانية مواقع تراثية هي: بسطة القابل، وقلعة شمسان، وقرية بن عضوان التاريخية، وقصر مالك التاريخي، وقصور آل مشيط، وقصور آل أبو سراح، وقلاع أبو نقطة المتحمي، وقرية بن حمسان، على أن يحتضن كلُّ موقع مسرحاً للفنون الأدائية، ومنصّات عرض للزيِّ التقليدي للفن الأدائي الجبلي للقرية.

التاريخ الجبلي

ويُخصّص المهرجان مناطق للأطفال تضم أنشطة حِرفية، وورش عمل يدوية، وجناح للتصوير بالأزياء الجبلية، وأجنحة للحرفيين يتعرّف من خلالها الزائر على المصنوعات اليدوية القديمة، كما سيحظى الزوّار بتجربة تسوّق فريدة، حيث تُعرض مجموعة من التحف الفنية تمثّل الإرث العسيري.

وقالت الهيئة “إن المهرجان يلقي الضوء على عراقة الفنون الأدائية الجبلية وأصالتها محلياً ودولياً، ويرفع مستوى الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية في المملكة، فضلاً عن تفعيل السياحة الثقافية في مختلف المواسم بمنطقة عسير، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي،بوصفهِ أحد أهدافها الاستراتيجية، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.