رسمة بخط يد الملكة إليزابيث معروضة للبيع في مزاد علني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما كانت الملكة إليزابيث الثانية موضوعاً للعديد من الصور الملكية، حيث تم تخليدها في مجموعة واسعة من الأعمال الفنية بأساليب مختلفة، بدءاً من التصوير الفوتوغرافي وحتى فن الشارع والبوب. منذ وفاتها، قام العديد من الفنانين بتكريمها بأفضل طريقة يعرفونها، مما يثبت شعبيتها الدائمة ومكانتها كأيقونة حقيقية وشخصية تاريخية مهمة.

وعلى الرغم من وفاة الملكة المحبوبة في سبتمبر من عام 2022، إلا أن إرثها الإنساني والفني لا يزال قائماً حتى الآن. فقد تم الكشف عن عرض قطعة من أعمالها الفنية عبارة عن رسمة بخط يدها، للبيع في المزاد العلني، تعود هذه القطعة إلى عمر طفولتها عندما كانت الأميرة إليزابيث، الفتاة الصغيرة.

تعرض دار مزادات RR ومقرها بوسطن حالياً وبشكلٍ رسمي، رسمة يُعتقد أن الملكة إليزابيث رسمتها في أوائل الثلاثينيات عندما كان عمرها يتراوح بين 4 و6 سنوات. ووفقاً لدار المزاد، يُعتقد أن الملكة المستقبلية قامت بتلوين الرسمة بقلم التلوين الأحمر، عندما تولت والدتها الملكة إليزابيث، الملكة الأم، بناء مبنى جديد مقترح في مستشفى غريت أورموند ستريت للأطفال في لندن. وتم إرسال الرسمة إلى الكاتب المسرحي وصديق العائلة المالكة؛ جيه إم باري مع رسالة، تم عرضها أيضاً في المزاد العلني.

في الرسالة، أوضحت الملكة الأم مشاعرها تجاه رسمة ابنتها، والتي وصفتها بأنها سيئة للغاية. أما نص الرسالة فقد جاء كالتالي: “عزيزي السيد جيمس، أصرت إليزابيث على وضع سقف به الكثير من النوافذ الصغيرة لخادمات الحضانة. من فضلك، لا تذكر اسمها على الإطلاق، حيث أنني أواجه صعوبات في هذا الشأن. ولا يعني ذلك أنني لا أشعر بالفخر لذكر اسمها، ولكنني واجهت صعوبة في إبقاء اسمها بعيداً عن الجمعيات الخيرية وما إلى ذلك. لكنني أتوقع أنك ترغب فقط في القول إنها رسمت لك صورة لما يجب أن يبدو عليه المستشفى”.

وفي إشارة إلى بروتوكول غير معلن حول الخصوصية، تابعت: “من فضلك سامحني لقول كل هذا، لكن يمكنك أن تتخيل المشاكل التي أواجهها! ومع ذلك، آمل أن يكون هذا الرسم السيئ للغاية ذا فائدة قليلة”.

ووقَّعت الأم الملكية ببساطة باسم “إليزابيث”، وشددت مرة أخرى على باري بأن يحافظ على خصوصية المراسلات. وكتبت “إذا تمكنت من إدارة الأمر، فهل ستسمح للصحافة بتصوير هذا؟”.

سيتم بيع رسمة الملكة إليزابيث ورسالة الملكة الأم المكونة من أربع صفحات (المظروف) معاً كجزء من مزاد RR Auction’s Fine Autographs and Artifacts، والذي بدأ في 15 ديسمبر 2023، وسينتهي في 10 يناير.

تشمل العناصر الأخرى ذات المصدر الملكي المقرر عرضها في المزاد، التوقيعات الجميلة والمصنوعات اليدوية، بطاقة الكريسماس التي أرسلتها الملكة إليزابيث والأمير فيليب إلى شقيقته صوفي، عام 1952، حيث تُظهر اللقطة صورة للملكة الراحلة والأمير تشارلز مع الأمير تشارلز آنذاك والأميرة آن. والتي وقَّعت الملكة الشابة عليها باسم “ليليبيت”، الذي ألهم الأمير هاري وميغان ماركل ليطلقاه على ابنتهما التي وُلدت عام 2021.

كما يتضمن المزاد أيضاً بطاقتي للكريسماس من الأمير تشارلز آنذاك والأميرة ديانا، موقعتين منهما. يعود تاريخ البطاقة الأولى لعام 1985، وتُظهر أمير وأميرة ويلز السابقان، يقفان بجانب ابنيهما الأمير ويليام والأمير هاري يركبان معاً حصاناً صغيراً. أما الصورة الثانية، فهي تعود لعام 1987، ويظهر عليها الزوجان الملكيان السابقان جالسين على الأريكة مع أبنيهما الصغيرين، وتم إرسالها إلى عمة تشارلز صوفي وزوجها جورج.

جدير بالذكر أن دار مزاد RR باع من قبل قميص فيرجن أتلانتيك الشهير للأميرة ديانا مقابل 53.533 دولاراً في عام 2019. وقد ارتدت أميرة ويلز الراحلة القميص عند توجهها إلى صالة الألعاب الرياضية.