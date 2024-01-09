تفاصيل جديدة حول قضية شيرين عبد الوهاب مع روتانا.. هذا ما كشفه محاميها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب للمرة الثانية عن انتهاء أزمتها مع شركة “روتانا”، كاشفاً عن حقيقة التزامها بدفع 75 مليون جنيه للشركة.

وقال لطفي في تصريحات صحافية: “المحكمة بتقول إن العقد انتهى، وقدمت إنذار للشركة إن احنا مستعدين نديكي تسع أغاني جديدة وننهي هذه القضية، والمحكمة قالت إن الإنذار ده تم تقديمه من قبل؛ لأن العقد قد انتهى”. وأضاف: “حكمت المحكمة بالتعويض ونفذنا وشيرين استعادت حريتها من جديد، وتقدر تتعاون مع أي شركة تانية وممكن تتعاون مع شركة “روتانا” مرة تانية”.

وعلى تصريح المفوض العام لشركة “روتانا” بأن شيرين عبد الوهاب مطالبة بدفع 75 مليون جنيه، حق ألبومين من المفترض أن تسلّمهما الى الشركة، لكنها لم تفعل، مؤكداً أنها لا تزال حتى الآن متعاقده مع شركة “روتانا”، ردّ محامي شيرين عبد الوهاب قائلاً: “هي سلّمت ألبوم واحد لمدير إنتاجها وهما تسع أغاني، ومدير أعمالها نزلهم على شبكة الإنترنت ومسلّمهمش لشركة “روتانا”، ودفعت تعويض المحكمة والفلوس اللي أخدتها واللي هي ثمانية ملايين جنيه، ولكن إنها تدفع 75 مليون جنيه ده كلام ميدخلش عقل بشر، لأنها بالفعل دفعت ثمانية ملايين جنيه الفلوس اللي اخدتها ومعملتش الألبوم التاني”.