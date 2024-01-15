في أولى تجاربه السينمائية.. نور النبوي يتفوّق على نجوم مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان الشاب نور النبوي بفيلمه “الحريفة” أن يتفوّق على نجوم كبار في دور العرض السينمائي في أول بطولة مطلقة له، حيث تصدّر قائمة الإيرادات خلال الأيام الماضية متفوقاً على آسر ياسين بفيلم “شماريخ”، ومحمد إمام بفيلمه “أبو نسب”.

وواصل فيلم “الحريفة” تصدّره قائمة الإيرادات اليومية لأفلام السينما المصرية لليوم الثالث على التوالي، حيث كان الأعلى تحقيقاً للإيرادات، بدايةً من الخميس الماضي، وانتهاءً بيوم أمس الأحد.

وحقّق فيلم “الحريفة” إيرادات اقتربت من المليون جنيه في خلال يوم عرض واحد، وبالتحديد 988 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي إيراداته أكثر من 7 ملايين ونصف المليون جنيه.

فيلم الحريفة هو بطولة مجموعة من الشباب، أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي. وتدور أحداثه حول “ماجد”، وهو لاعب كرة قدم تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من المدرسة الدولية إلى أخرى حكومية، حيث يتعرف إلى زملاء من جنسيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعاً يحلمون بالمشاركة في بطولة كبيرة.