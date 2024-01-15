“انتوا السند الحقيقي ليا”.. لطيفة تشكر المعزين بوالدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لها من مراسم عزاء والدتها التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، حيث حرصت على تقديم الشكر لكل من وقف بجانبها في مصابها الأليم.

وكتبت لطيفة قائلةً: “قد إيه الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي إن الناس اللي بتحبّه بجد تبقى جنبه… شكراً ليكم كلكم على محبتكم ومساندتكم ليا ولأخواتي وعائلتي”.

وأضافت: “شكراً لكل من اتصل وظروفه ماسمحتش له بالتواجد، وشكراً لكل من زارني في تونس وفي مصر، ربنا يخليكوا ليا أنتوا السند الحقيقي ليا في هذه الحياة… وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح جناته يارب… ولا أراكم الله مكروه في عزيز”.

وأُقيم عزاء والدة الفنانة لطيفة في مصر يوم الجمعة الماضي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد تشييع الجثمان في بلدها تونس.

وكانت السيدة “فاطمة” والدة لطيفة قد توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر حوالى الشهر، وقد رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.