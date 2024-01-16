تركي آل الشيخ يعلن عن نزال الملاكمة العالمي Knockout Chaos يوم ٨ مارس

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA)، عن إقامة نزال “Knockout Chaos” الذي يجمع بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد أنتوني جوشوا، وبطل الفنون القتالية المختلطة ومنافس الوزن الثقيل الحالي فرانسيس أنجانو، حيث يقام يوم الجمعة 8 مارس في Kingdom Arena بالعاصمة الرياض.

واستباقا للنزال المرتقب قال معالي المستشار تركي آل الشيخ: “بأن نزال Knockout Chaosهو واحد من الأحداث المهمة التي ستقام في موسم الرياض، وهي ليلة ستجمع المزيد من الأبطال الدوليين في إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم”.

ويُقدم هذا العرض لجميع الجماهير من حول العالم من قبل الهيئة العامة للترفيه (GeA)، Warren’s Queensberry، Eddie Hearn’s Matchroom Boxing، وعروض Goldstar، وعروض GIMIK Fight.

يذكر ان جوشوا البطل السابق للعالم في رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة قد كان اكمل عامًا حافلا بالنجاحات، حيث هزم في 23 ديسمبر 2023 أوتو والين في خمس جولات ضمن نزال “اليوم الحاسم” بفعاليات موسم الرياض، وهو عرض الملاكمة الذي أعاده إلى صف النخبة لتصنيفات الوزن الثقيل في الرياض. ودخل بطل UFC السابق للوزن الثقيل أنجانو عالم الملاكمة بعد مواجهته في “أشرس رجل في العالم” لبطل العالم في WBC تايسون فيوري، والتي افتتح بها موسم الرياض في 28 أكتوبر 2023، وتزايدت حدة النزال في نهاية الجولة الثالثة عندما سدد أنجانو لكمة قوية لفيوري تسببت في طرحه على أرضية الحلبة.

ونال أنجانو بأدائه الرائع احترام وإعجاب عشاق الملاكمة حول العالم، وينتظر أن يطل عليهم مجددا في نزاله الاحترافي الثاني، حين يواجه الملاكم الآخر الأكثر شعبية في الوزن الثقيل على هذا الكوكب.

من جهته قال البطل العالمي جوشوا: “سأكون مستعدًا للبدء عندما يقرع الجرس الأول للنزال، وسأتعامل مع هذه المهمة بتركيز الليزر حتى تكتمل المهمة، إنني أتطلع إلى العودة إلى الرياض وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية على الشغف الذي أظهرته لنفسي ولرياضة الملاكمة”.

وقال النجم الكاميروني المنشأ فرانسيس أنجانو: “لقد شكك الناس بي دائمًا وأثبت لهم مرارا أنهم مخطئون، من الواضح أنني أمثل مشكلة بالنسبة لنخبة الملاكمين ويجب على جوشوا أن يعد نفسه للمعركة لأنني لا أشبه أي شيء واجهه من قبل، سيكون مشهدًا مختلفًا لعشاق الملاكمة في الرياض، لكن هذه المرة ليس لدي أي نية لترك الأمر في أيدي الحكام”.

أما مروّج الملاكمة فرانك وارن، فقد أكد أن يوم الجمعة الثامن من مارس القادم سيكون يومًآ ضخمًا آخر لرياضة الملاكمة في الرياض، وذلك بفضل معالي المستشار تركي آل الشيخ وفريقه، حيث جمعتنا علاقة عمل مثمرة بشكل رائع، لقد فتح موسم الرياض آفاقًا جديدة ومثيرة لرياضتنا العظيمة، وفي مواجهة أنتوني جوشوا وفرانسيس أنجانو سيكون لدينا فيلم ضخم آخر من شأنه أن يأسر خيال المشجعين في جميع أنحاء العالم”.

وصرح إيدي هيرن، رئيس شركة ماتش رووم سبورت والمروّج لجوشوا: “تعد هذه الليلة بلا شك واحدة من أكبر ليالي النزالات في الملاكمة، وأنا ممتن لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي يشاركني هذا الرأي. نحن نتحدث عن عملاقين في عالم الملاكمة أنتوني جوشوا وفرانسيس نجانو، رجلان يبدوان وكأنهما منحوتين من الحجر، وهما ملاكمين أقوياء بشدة. نحن مستعدون لحدث ضخم آخر في المملكة العربية السعودية وليلة مليئة بالدراما. بعد هزيمة AJ لأوتو والين، تقدم لمواجهة بطل MMA Lineal السابق. لقد أثبت فرانسيس بالفعل أوراق اعتماده في فيلم مثير مع تايسون فيوري، ويدخل في هذا الصدام المليء بالثقة والحماسة. هذه واحدة من أكبر النزالات في هذه الرياضة والتي يمكن أن تنتهي في غمضة عين. عندما يلتقي هذان الملاكمان في الرياض، هناك شيء واحد مؤكد… ستكون بالفعل Knockout Chaos!”

قال مدير نجانو، ماركيل مارتن من 3POINT0 Labs: “لقد أثبت فرانسيس بالفعل أنه أحد أفضل اللاعبين من فئة الوزن الثقيل على هذا الكوكب، ولدينا كل الإيمان بأنه قادر على تحقيق النصر ضد أنتوني جوشوا في الثامن مارس وسيفعل ذلك”.

ولدعم النزال الذي يعد أحد أكبر النزالات في تاريخ الرياضات القتالية، سيتضمن الحدث أيضًا واحدة من أكثر قوائم النزالات الثانوية إثارة للإعجاب في تاريخ الملاكمة، حيث تقدم فئة الوزن الثقيل العملاق الصيني تشانغ زيلي (26-1-1, 21 Kos) والذي سيدافع عن لقبه ببطولة العالم المؤقتة WBO ضد بطل العالم السابق النيوزيلندي جوزيف باركر (34-3، 23 KOs)، كما يتقدم المكسيكي ري فارغاس (36-1, 22 Kos)، بطل العالم WBC للدفاع لأول مرة عن حزامه ضد لاعب ليفربول في وزن الريشة نِك بيل (19-0, 11 Kos).

وضمن نزالات الوزن الخفيف يتنافس أفضل منافس يافع، حامل لقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الأوروبي مارك تشامبرلين (14-0, 10 Kos) من إنجلترا على البطل الويلزي جافين جوين (17-2-1, 5 Kos).

وسيلتقي في الرياض أيضًا البطل الأسترالي للوزن الثقيل جاستس هوني (8-0، 4 KOs)، والذي يتطلع إلى صنع اسمه ضمن الفئة الرئيسية أمام (سيتم تضمين تفاصيل الخصم في أسرع وقت ممكن) إلى جانب بطل وزن الطراد رومان فيوري (3-0، 1 KO)، البريطاني جاك ماكغان في وزن الوسط الفائق (9-0-1، 6 KOs) والملاكم السعودي خفيف الوزن للغاية زياد المعيوف (4-0، 1 KO).