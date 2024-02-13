شكرا لقرائتكم خبر عن يظهر ببابيون أزرق..الكلب ميسى بطل Anatomy of a Fall نجم غداء الأوسكار..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر بطل فيلم Anatomy of a Fall، الكلب ميسى، الذي لعب دور سنوب في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار، من فرنسا لحضور حفل غداء المرشحين لجائزة الأوسكار في لوس أنجلوس، وفقًا لمدربة الكلاب لورا مارتن كونتيني.



الكلب ميسى

وحظي ميسي بشعبية كبيرة بين النجوم في مأدبة الغداء، بما في ذلك رايان جوسلينج، الذي شوهد في مقطع فيديو وهو يلوح للكلب، كما شاركت شركة NEON، التي وزعت الفيلم في الولايات المتحدة، صورة لبرادلي كوبر وهو يلتقي بميسي.

تم الإشادة بالكلب الموهوب باعتباره نجم فيلم الدراما Anatomy of a Fall، ويدور فيلم جوستين تريت - الذي أخرجته وشاركت في كتابته - حول ساندرا فويتر (ساندرا هولر)، الروائية الألمانية الشهيرة التي تُحاكم في فرنسا، والمتهمة بدفع زوجها صموئيل (صامويل ثيس) إلى الموت.

,يتم القبض على ابنهما الأعمى دانيال (ميلو ماتشادو جرانر) البالغ من العمر 11 عامًا وسط قضية قضائية مرهقة ومشهد إعلامي بينما يحزن أيضًا على والده، وتمتع دانيال وكلبه المرشد بعلاقة قوية ويكونان الشاهدين الوحيدين أثناء وفاة صموئيل.