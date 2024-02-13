ميس حمدان تصدم الجمهور برأيها في الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: خلال لقائها ضمن برنامج “رؤيا مصر”، المذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صدمت الفنانة ميس حمدان جمهورها بتصريحاتها حول فكرة الزواج واقتراحها بأن يُحدّد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائماً.

وقالت ميس حمدان: “أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا”.

يُذكر أنه يُعرض لميس حمدان حالياً في دور السينما فيلم “السيستم”، وهو بطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، وتحلّ ميس في الفيلم كضيفة شرف، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وتدور أحداثه حول نوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، وفكرته مأخوذة من فيلم أجنبي بعنوان “هيتش” عُرض عام 2005 من بطولة الفنان ويل سميث.