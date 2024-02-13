سحب فيلم يسرا من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بعد تحقيق فيلم “ليلة العيد” للفنانة يسرا إيرادات ضعيفة لم تتجاوز 300 جنيه فقط في آخر ليلة عرض له قامت شركات التوزيع بسحب الفيلم من دور العرض بعد احتلاله المركز الأخير بترتيب الإيرادات.

ويجيء سحب فيلم “ليلة العيد بعد أقل من 20 يوم على عرضه حيث عرض الفيلم في السينمات يوم 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، ليكون عدد ليالي عرضه 18 يوماً فقط، وهي المرة الأولى التي تحدث لأحد أفلام يسرا.

وكان الموزّع السينمائي محمود الدفراوي قد أكد في تصريحات صحفية، أن فيلم “ليلة العيد” من بطولة يسرا، لم يستطع الصمود أمام المنافسة الشرسة لموسم الشتاء السينمائي حيث حقق يوم الأربعاء الماضي 1339 جنيهاً فقط، في شباك التذاكر.

وقال الدفراوي: “إذا استمر عرض الفيلم على هذه الحال فهو مهدّد بالخطر وسيتم رفعه من دور السينما”، وهو ما حدث بالفعل.

ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمود حافظ، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول مناقشة أكثر من قضية اجتماعية تخص النساء منها الميراث، وختان الإناث، الاغتصاب الزوجي.