بعد ساعات من نشره.. حسام حبيب يحذف بوستر أغنية “كدابة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام على انتشار خبر عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب لبعضهما من جديد بعد حوالي شهرين على طلاقهم الثاني، كشف حسام عن استعداده لطرح أغنية جديدة له قريباً تحمل اسم “كدابة” وشارك البوستر الخاص بالعمل على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء عنوان أغنية حسام الجديدة مفاجئاً للجمهور، فعدد كبير من المتابعين إعتبر أنه يقصد زوجته السابقة شيرين، ولكن الغريب أن حسام حذف بوستر الأغنية من حساباته بعد ساعات من مشاركتها دون الكشف عن السبب.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد طرحت منذ أيام أغنية “الدهب” عبر اليوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من 800 ألف مشاهدة حتى الأن، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما.

وفيما يتعلق بموضوع علاقة حسام وشيرين انتشرت في اليومين الماضيين أخبار عن عودتهما لبعضهما من جديد، ولكن شيرين نفت الخبر، بينما أكد مصدر مقرب منها أن الخبر صحيح ولكنها فضلت عدم الإعلان عن ذلك في الوقت الحالي.