في عيد الحب.. شيري عادل وطارق صبري يعلنان انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة شيري عادل على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على “إنستغرام” منشوراً أعلنت من خلاله عن طلاقها رسمياً من الفنان طارق صبري، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الحب، وبعد زواج دام أكثر من عام.

وكتبت شيري عادل في منشورها قائلةً: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته”.

كما نشر الفنان طارق صبري على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص على “إنستغرام” منشوراً أعلن من خلاله الانفصال حيث كتب: “تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لينا إحنا الاتنين”.

يُذكر أن شيري عادل تزوّجت من طارق صبري في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وقررا عقد القران في احتفال بسيط جمع الأسرتين.

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن طلاق شيري عادل وطارق صبري، إلا أن الطرفين حرصا في أكثر من تصريح على عدم التعليق على تلك الأخبار لكن حذف شيري عادل كل الصور التي جمعتها بزوجها من حسابها على “إنستغرام” أثار الجدل والتأكيدات حول حدوث الطلاق.

من ناحية أخرى، تعيش شيري عادل حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث يعرض لها حالياً في دور العرض المصرية فيلم “عادل مش عادل”، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا، كما تنتظر قريبًا طرح مسلسل “الوصفة السحرية” مع إسلام جمال وهيدي كرم، بالإضافة إلى فيلم “أصل الحكاية” مع خالد الصاوي وهالة فاخر وكريم عفيفي وعلاء مرسي.