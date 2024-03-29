رفض مقارنته به.. سؤال عن يحيى الفخراني يُغضب محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد النجم المصري محمد رمضان رفضه لمقارنته بمواطنه الفنان القدير يحيى الفخراني، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، حذفه في وقت لاحق.

وفي التفاصيل، نشر رمضان فيديو لبرنامج حواري تسأل فيه المذيعة ضيفها الناقد الفني عن سبب حضور “نمبر وان” في الموسم الرمضاني رغم غيابه عن المسلسلات، في حين غاب الفخراني رغم مشاركته في مسلسل “عتبات البهجة”.

وأجابها الضيف بأن غياب رمضان يعود إلى ذكائه في فهم تأثيره في الجمهور وتشويقه.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلاً: “أعترض على صيغة السؤال، لأنّ دكتور يحيى الفخراني وجوده وتاريخه يشكّلان إضافة كبيرة الى الدراما العربية”.

يُذكر أن “عتبات البهجة” رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـلدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ومن بطولة: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم…