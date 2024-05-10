ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال السّاعات الأخيرة، رصد فريق تابع لوحدة 869، عنصرين تابعين لـ"حزب الله"، وهما يتحرّكان بجوار مبنى عسكري في منطقة يارون، ويحملان وسائل قتاليّة"، مشيرًا إلى أنّ "بعدها بقليل، هاجمت طائرات حربيّة تابعة لسلاح الجوّ العنصرين".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "في وقت سابق من اليوم، أغارت طائرات حربيّة على بنية تحتيّة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة كفركلا، وبالإضافة إلى ذلك تمّت مهاجمة مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة بليدا، الّذي تواجد فيه مسلّحون".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية لـ"حزب الله" في كفركلا وبليدا وهاجمنا عنصرين له في يارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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