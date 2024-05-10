الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية لـ"حزب الله" في كفركلا وبليدا وهاجمنا عنصرين له في يارون

ادّعى المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال السّاعات الأخيرة، رصد فريق تابع لوحدة 869، عنصرين تابعين لـ"​حزب الله​"، وهما يتحرّكان بجوار مبنى عسكري في منطقة ​يارون​، ويحملان وسائل قتاليّة"، مشيرًا إلى أنّ "بعدها بقليل، هاجمت طائرات حربيّة تابعة لسلاح الجوّ العنصرين".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "في وقت سابق من اليوم، أغارت طائرات حربيّة على بنية تحتيّة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة ​كفركلا​، وبالإضافة إلى ذلك تمّت مهاجمة مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة بليدا، الّذي تواجد فيه مسلّحون".