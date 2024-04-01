شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21.. هاجر السراج تترك رسالة لخالد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، ومنها رسالة تتركها مني لوالدها وتبلغه فيها أنها سافرت وأخذت قرار سفرها بنفسها لأنها أصبحت ناضجة وتطلب من والدها في الرسالة أن يسامحها، وتوقع بنتك الأفوكاتو مني مختار ، ويصاب خالد النبوي بحالة صمت وحزن من قرار ابنته،وفي مشهد يجمع مني وعمتها مديحة يتناقشا فيما آلت إليه الأمور في منزل الامبراطورية، ويحاول مختار أبو المجد طمئنة ابنته مني، كما تعترف له ابنته بأنها ارتكبت خطأ بأنها منحت صوتها لشقيقها مروان ونادمة علي ذلك لان مروان ليس علي قدر المسئولية .

أم سلاف فواخرجي فتظهر مجددا في الحلقة الـ 21 مع مختار أبو المجد في مشهد رومانسي علي شاطئ البحر، ويستيقظ خالد النبوي فيجد كل أولاده قد ( راحت عليهم نومة ) ولم يذهبوا الي المدرسة لان مروان لم يحضر من ليلة أمس لمنزله .

وكان قد شهدت الحلقة شراء محمود حافظ مولد كهرباء ويعيد الكهرباء لمنزل مختار أبو المجد ويدخل الفرحة علي الجميع ، ويطلب محمود حافظ من خالد النبوي أن يتحدث معه علي انفراد في موضوع بيع المنزل لكن مختار أبو المجد يؤكد له انه مصر علي موقفه ولن يفرط في منزله .

وشهدت أيضا الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم لقاء جمع مني ومايا بنات مختار أبو المجد وهما يفكران في الوضع الذي أصبحت عليه امبراطورية ميم، أما نور النبوي "مروان " يذهب للديسكو ويشاهد مادي مع رجل آخر فيغير ويحاول مصالحتها، ولكنها ترفض الصلح وتقول له ( طظ ) فيدخل مروان في مشاجرة مع شاب في الديسكو ويتعدي عليه بالضرب المبرح .

وكانت الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم قد شهدت لقاء يجمع حلا شيحة ومحاميها، وتقرر الذهاب لمنزل طليقها وأخذ ابنتها، وبالفعل تذهب وتهدد زوجها بدخوله السجن، وترفض حلا شيحة التفاهم والتفاوض مع طليقها وتؤكد له أنها لن تبيع المنزل، وتهدده اذا خطب ابنته مرة أخرى .

وشهدت الحلقة من مسلسل امبراطورية ميم استمرار حالة النوستالجيا في المسلسل فمختار أبو المجد يجمع أسرته ويقرأ لهم صفحات من مجلة ميكي ليسليهم بعد انقطاع الإنترنت، وتشهد الحلقة انقطاع الكهرباء أيضا عن عمد من قبل رجل الأعمال يحيي شاكر، ولكن مختار أبو المجد يستخدم الشموع بعد انقطاع الكهرباء، ويصرعلي موقفه ويؤكد لأبنائه أن كل ما يفعله يحيي شاكر لن يرغمه علي بيع منزله، كما يقطع يحيي شاكر الغاز عن منزل خالد النبوي ، واثناء مكالمة بين نشوي مصطفي ومحمود حافظ علي التليفون الارضي يتم قطع الخط أيضا .

كانت قد شهدت الحلقة 21 من مسلسل امبراطورية ميم أيضا معاملة سيئة عاملت بها رشا مهدي زوجة " كريم " محمد محمود عبد العزيز للطفلة ( حبيبة ) ، وكريم والدها يطالبها بمعاملتها معاملة أفضل من ذلك ويهددها ، وكانت قد بدأت الحلقة بخطف بنت حلا شيحة من قبل طليقها محمد محمود عبد العزيز ، وتحاول حلا شيحة معرفة سر اختفاء ابنتها وتستعين بمختار أبو المجد الذي يرشدها عن طريق ابنه بمعرفة السر وهو أن والدها محمد محمود عبد العزيز هو الذي أخذها من المدرسة لمنزله.

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تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.