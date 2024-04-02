نجم “سبايدرمان” في علاقة حبّ جديدة.. من هي سعيدة الحظ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر نجم فيلم “سبايدرمان” أندرو غارفيلد مع حبيبته الجديدة، الدكتورة كيت توماس، في لوس أنجلوس في نهاية هذا الأسبوع، في مشهد يثير الكثير من الجدل والاهتمام لدى الجمهور.

انضم غارفيلد، البالغ من العمر 40 عامًا، ليل الجمعة إلى العارضة فيبي بريدجرز وصديقها بو بورنهام في موعد مزدوج في ماليبو.

وكان غارفيلد قد شوهد سابقاً مع عارضة الأزياء أوليفيا بروير في لندن في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا للتقارير، شوهد بمظهر مريح برفقة الدكتورة توماس، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بطبعات الأزهار باللونين البرتقالي والأخضر، بينما ارتدى سترة رمادية وقبعة بيسبول سوداء.