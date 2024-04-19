إلغاء حفل محمد عبده بسبب ظروفه الصحيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أعلن منظمو حفل المطرب السعودي الكبير محمد عبده إلغاء حفله الذي كان مقرراً في البحرين يوم الجمعة المقبل، بسبب ظروف “فنان العرب” الصحيّة.

وأصدر مسرح “الدانة”بياناً إعلامياً جاء فيه: “نحيطكم علماً بأنّه قد تمّ إلغاء حفل الفنانين محمد عبده وخالد الشيخ، والذي كان المفترض إقامته في يوم الجمعة، 19 نيسان (أبريل)، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل”.

وأضاف البيان: “يتمكن حاملو التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملاً أو استخدامه كرصيد لشراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024”.

وختم: “نعتذر عن أي إزعاج أو خيبة أمل قد تسبب لكم هذا الخبر ونقدّر دعمكم المستمر”.