نجوم ومفاجآت وأجواء ساحرة في رحلة جديدة مع “ستارز أون بورد”… اقرأ التفاصيل

رحلة جديدة تنطلق بنجومها ومفاجآتها وجولاتها السياحية المتنوعة بين أكثر من عشر جزر ومدن وعواصم عالمية بين ثلاث قارات هي أميركا الشمالية، أوروبا وآسيا، ضمن الموسم التاسع من برنامج “STARS ON BOARD – شط بحر الهوى”، والذي يُعرض على MBC1 وشاهد.

حفلات صاخبة ومتميزة لألمع الفنانين والنجوم ضمن أجواء حماسية، تترافق مع مجموعة من النشاطات المليئة بالتشويق والإثارة، في رحلات البرنامج ويومياته، كما أن للأعمال الخيرية مكانها، من خلال مساعدة جمعيات ومؤسسات بمبالغ مادية وعينية.

وقد سارت السفينة الأولى من ميامي إلى جزر البهاماس، بينما سارت الثانية من العاصمة اليونانية أثينا، عبر ميكونوس في اليونان، إلى بودروم ومرمريس في تركيا، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات على شواطئ المكسيك وغيرها. كما عرجت السفينة لأول مرة على دبي للتعرف على أفضل ما تقدمه هذه المدينة الساحرة من نشاطات وإبراز أجمل معالمها.

شارك في الموسم الجديد من الفنانين نجوى كرم، إليسا، جورج وسوف، نانسي عجرم، صابر الرباعي، نوال الزغبي، ملحم زين، راغب علامة، فارس كرم، ناصيف زيتون، وليد توفيق، سيف نبيل، محمد خيري، كارلوس، جيتاك تاتليس (فنانة تركية وابنة إبراهيم تاتليس)، إضافة إلى الممثلين ميرفا القاضي، وسام حنا، هند نزار، يزن السيد، داليدا خليل، فضلاً عن شخصيات عامة ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

من المقرر ان يعرض البرنامج على MBC1 كل ثلاثاء الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الرياض. وعلى “شاهد” بعد عرضه على الشاشة.