بالصور- كريستيانو وجورجينا يخطفان الأنظار خلال رحلتهما إلى “الجنّة”

باعتباره أحد أكبر نجوم الرياضة في العالم، يتمتع كريستيانو رونالدو بالقدرة على لفت الأنظار أينما ذهب (باستثناء الولايات المتحدة، حيث لم يتواجد فيها منذ عام ٢٠١٤). جنبًا إلى جنب مع شريكته جورجينا رودريغيز. يواصل رونالدو مفاجأة مشجّعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بحالته البدنية المذهلة حيث يبلغ من العمر ٣٩ عامًا.

في الوقت الحالي، كريستيانو وجورجينا في إجازة، مستَفيدين من الاستراحة بين المباريات لفريق النصر الذي يقوده رونالدو. ففي مقطع على انستغرام، كشفت رودريغيز عن الموقع الخلاب الذي قرّر فيه الاثنان الابتعاد عن كل شيء لبضعة أيام.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته رودريغيز وهي تخرج من الماء وتعانق رونالدو، الذي التقت به في عام ٢٠١٦ بينما كان البرتغالي يلعب مع ريال مدريد. وشوهد الاثنين في مشهد رومانسي أثناء سيرهما على الشاطئ في المملكة العربية السعودية، وينتهي المقطع الذي يبلغ مدته ٢٥ ثانية عندما تسير جورجينا نحو الكاميرا، وشريكها ينظر إليها.

كما نشر كريستيانو أكثر من صورة من رحلة العائلة عبر حسابه على انستغرام تحت عنوان “السعادة”.

وتُعد الرحلة أحدث مؤشر على أن كريستيانو وجورجينا وأطفالهما الخمسة ما زالوا راضين عن الحياة في المملكة العربية السعودية، حيث أمضى رونالدو الموسم ونصف العام.

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سجل الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات أفضل وذلك في معدّل هدف لكل مباراة منذ أن أذهل عالم الرياضة بانتقاله إلى الشرق الأوسط، وهو أفضل هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد ٢٩ هدفًا (٢٥ مباراة).

عقد رونالدو مع النصر لا يزال أمامه موسم واحد، لكن يبدو أن اللاعب منفتح على تمديد عقده مع النادي، خاصة ان جورجينا والاولاد يشعرون بسعادة في المملكة.