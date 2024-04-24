شقيقة كيت ميدلتون تكشف سراً عائلياً تحتفظ به أميرة ويلز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت بيبا، شقيقة أميرة ويلز كيت ميدلتون ضجة كبيرة بعد مشاركتها لسرّ عن العائلة في كتابها الترفيهي “Celebrate”، مؤكدة أن كيت كانت متردّدة في مشاركته وكشفه في العلن.

وأوضح تقرير صادر عن GB News، أن الأميرة البريطانية قد أهدت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في عيد الميلاد جرّة من الصلصة الخاصة، محلية الصنع، وكانت سعيدة برؤية الملكة تتناولها على طاولة الفطور في القصر الملكي في اليوم التالي.

ولفتت شقيقة كيت إلى أن “أميرة ويلز كانت في قصر ساندرينغهام، وبدت قلقة بشأن ما سأقدمه للملكة كهدية عيد الميلاد، لكنها قررت في النهاية أن تصنع وصفة جدّتنا من الصلصة”. وأضافت: “كانت قلقة بعض الشيء بشأن ذلك، لكنها لاحظت في اليوم التالي أنها موجودة على طاولة الطعام وكانت الملكة تتناولها وتستمتع بها”.

وزعم مصدر أنه على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على الوصفة السرية كتبرّع خيري، كانت أمير ويلز ترفض دائماً، مؤكدةً أن الوصفة “سر عائلي”.