ضُربت 4 مرات في مشهد.. وفاء عامر تكشف كواليس “حق عرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد 2″، تحدثت الفنانة وفاء عامر عن كواليس مسلسلها “حق عرب” وقصة ضرب الفنان رياض الخولي لها وردّ فعلها على هذا الموقف، مؤكدةً أن ما جذبها لتقديم شخصية “صباح الجياش” في المسلسل هو الفنان أحمد العوضي لكونه بطل العمل، والشركة التي أنتجت المسلسل.

وتابعت: “العوضي أول من عمل معنا في مسلسل “الدالي” وهو تربية الفنان الراحل نور الشريف في أخلاقه وثقافته وتفاصيله وإحساسه، والمخرج إسماعيل فاروق أيضاً هو مَن جعلني أشارك في المسلسل وكان يتدخل في كل شيء وأنا مدينة له بالكثير”.

وأشارت وفاء عامر إلى أن المؤلف محمود حمدان كتب العمل بشكل جيد، قائلةً :”لا أستطيع القول إنه العمل رقم واحد لكنه كان من أوائل الأعمال و”تريند”، لكن وجدت أعمالاً كثيرة عُرضت في دراما رمضان 2024 ولم يرَها أحد، ومع ذلك أصبحت الرقم واحد”.

وأوضحت وفاء عامر أنها لم تحضّر لأي مشهد في عمل تقدّمه ليس لأنها فنانة جيدة وموهوبة، معقبةً :”ليس لأنني قوية، بالعكس أوقات أقول أنا بليدة وخايبة ولا أعرف… كي لا أكون مقدمة شيئاً لأن رد الفعل يحدث عندما يقع الفعل أمامي”.

وعن كواليس مشهد صفعها أربع مرات على وجهها من الفنان القدير رياض الخولي، خلال أحداث المسلسل، قالت وفاء عامر: “رد الفعل وقتها جعلني أقول كيف وافقت على هذا المشهد لأني فوجئت بما حدث… وقلت له كيف تفعل ذلك أنت لست زوجي، لهذا عندما نقف مع الفنانين العظماء مثل رياض الخولي وسلوى عثمان لا نكون نعرف ماذا سيقول أو ماذا سأفعل”.

واستكملت وفاء بالقول “إن نهاية مسلسل “حق عرب” كانت في منتهى الواقعية، لأن نهاية الشر شر، وشخصيتي في العمل تعاطف معها الجمهور في النهاية”.