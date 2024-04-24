نيللي كريم تروّج لفيلم “السرب”.. وعرضه بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة نيللي كريم للشخصية التي تقدّمها في الفيلم الجديد “السرب” الذي يبدأ عرضه الأربعاء 1 أيار (مايو) المقبل، حيث نشرت بوستر الفيلم والذي ظهرت من خلاله بشخصية جديدة ومختلفة لم تقدّمها من قبل.

ونشرت نيللي البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، حيث ظهرت خلاله مرتديةً الزي الداعشي، وعلّقت عليه قائلةً: “انتظروا هند زوجة الأمير في فيلم “السرب” 1 مايو بكل دور العرض في مصر”.

وتدور قصة فيلم “السرب” حول أحداث حربية حقيقية حصلت في دولة ليبيا، وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية هناك، ومنها واقعة ذبح 21 مصرياً في ليبيا وقيام الجيش بعمليات حربية للتصدّي لتلك الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.

يُذكر أن نيللي كريم شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “فراولة”، وتدور أحداثه حول قارئة الفنجان وابنة حارس عقار، تتخلص من حالة الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة وشخصية عامة.